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طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يختتمون اليوم امتحاناتهم بمادة الدراسات

الخميس، 25 مايو 2023 06:30 ص
طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يختتمون اليوم امتحاناتهم بمادة الدراسات امتحانات الفصل الدراسى الثانى
كتبت – مرام محمد

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يختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، بمادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الرياضية "خاص بالسعيدية"، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يوم السبت الماضي الموافق 20 مايو، وذلك بمشاركة حوالي 188 ألف طالب وطالبة مقسمين على 686 لجنة وعدد 2 لجنة للحالات الخاصة على مستوى المحافظة.

ومن جانبها، أكدت المديرية أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وراعت الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، مؤكدة أن أعمال التصحيح تتم أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات.

وستبدأ المديرية إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب صفوف النقل بشكل موحد على أيام بداية من الأسبوع المقبل؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأشارت المديرية أنه يمكن للطلاب الحصول على درجات المواد بعد إعلانها من خلال كشوف النتائج التي ستعلق بلوحة الإعلانات داخل المدارس بشكل مباشر دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.


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