ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات وأسلحة بيضاء بأخميم فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض 4 أشخاص من بينهم 2 يقيمون بمركز أخميم و2 يقيمون بمركز سوهاج، حيث تم ضبط 150 جراما من مخدر الآيس و50 جراما من مخدر الهيروين، و320 جنيها وسلاح أبيض و2 هاتف، أثناء تواجدهما بمدخل قرية العزبة والعرب دائرة مركز أخميم، وتم ضبط عنصرين أخرين بإرشاد المتحرى عنهما الأول والثانى وبحوزتهما 400 جرام من مخدر الآيس و170 جنيها و2 سلاح أبيض و2 هاتف ودراجة نارية بدون لوحات.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات، حيث تم عمل كمين بدائرة مركز شرطة أخميم.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام 4 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم، متخذين من مركز شرطة أخميم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكشفت التحريات الأولية التى قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم عن قيام م . ح . ث . ع عاطل، ويقيم بناحية قرية العزبة والعرب دائرة مركز أخميم ، وص . أ . ص . أ عاطل ومقيم بذات العنوان بجلب كمية من المواد المخدرة، تمهيدا لتوزيعها وترويجها على العملاء.

وعقب استصدار إذن النيابة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائى، وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهما من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة أخميم وبحوزتهما 150 جراما من مخدر الآيس و50 جراما من مخدر الهيروين، و320 جنيها وسلاح أبيض و2 هاتف.

وبتطوير مناقشتهما، أمكن تحديد مصدر حصولهما على المادة المخدرة، وتم ضبط أ . ح . ف عاطل ويقيم ونينه الغربية دائرة مركز سوهاج، وع . ص . أ . ع عاطل ويقيم بناحية قرية المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج وبحوزتهما 400 جرام من مخدر الآيس و170 جنيها و2 سلاح أبيض و2 هاتف ودراجة نارية بدون لوحات في كمين أعد لهم بمدخل نجع حمد سليمان دائرة مركز أخميم.

وبمواجهة أفراد التشكيل العصابى بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفوا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم البيع، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.