ضبط مخالفات تموينية متنوعة فى الدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة بإشراف على حسن وكيل المديرية، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، إيهاب رجب من مأمورى الضبط القضائى بالمديرية.

أسفرت نتائج الحملة عن تحرير محضر رقم 3102 لسنة 2023 جنح بنى عبيد، ضد مسؤل فرع الجملة ببنى عبيد لتجميعه كمية وقدرها 1 طن سكر تموينى، 133 كرتونة زيت تموينى، بغرض إعادة بيعهما فى السوق السوداء وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وجارى اتخاذ اللازم قانونا.

وأكد السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية، على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش للحفاظ على الدعم وضمان وصولة لمستحقيه والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المنشآت التموينية ومدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.