صينى يغير شكله عبر الذكاء الاصطناعى ويسرق 600 ألف دولار

كتب محمد جمال

قالت شبكة "أسيا فاينانشيال" إن محتالا صينيا استخدم تقنية الذكاء الاصطناعى لتغيير شكله، وانتحل شخصية صديق رجل أعمال وسرق من الأخير أكثر من نصف مليون يورو.

ونقلت وسائل الإعلام عن الضحية - الذى لم تذكر سوى كنيته (جوو)- أنه تلقى مكالمة عبر الفيديو فى أبريل الماضى من شخص بدا شبيهًا شكلًا وصوتًا بأحد أقاربه.

وأضافت أن رجل الأعمال صرح بأنه كان متأكدًا أثناء المكالمة عبر الفيديو من أنه عرف وجه الشخص الذى يتصل به وصوته، لذلك كان “مطمئنًا”.

وأوضحت أن الشخص الذى كان يتحدث مع (جوو) لم يكن سوى محتال “استخدم تقنية الذكاء الاصطناعى لتعديل ملامح وجهه”.

وذكرت وسائل الإعلام أن المحتال ادّعى أن صديقًا آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال، ونجح فى إقناع (جوو) بتحويل 4.3 ملايين يوان (أكثر من 600 ألف دولار أمريكي) من الحساب المصرفى لشركته.

وبعدما حوّل (جوو) المبلغ، بعث برسالة إلى صديقه الذى انتُحلت هُويته ليدرك الخطأ الذى اقترفه عقب ردة الفعل التى أظهرها صديقه؛ فاتصل (غوو) بالشرطة التى أمرت المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكن من استرداد 3.4 ملايين يوان (نحو 485.44 ألف دولار).

وقالت وسائل الإعلام إنه لم يُتوصل بعد إلى هوية المسؤول عن عملية الاحتيال.