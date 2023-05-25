شركة مياه الأقصر تعلن دورات تدريبية فى السباكة والكهرباء.. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس الشركة، عن تنفيذ دورات تدريبية متخصصة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم قرى الريف المصرى، بعنوان (حياة كريمة – مركب النجاة)، والمقرر عقدها فى 27 مايو الجارى وذلك لمدة 26 يوماً بالشركة.

ويقول اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، إنه يتم تنفيذ الدورات على مدار 26 يوم تدريبى بمركز تدريب الشركة، مناشداً أبناء محافظة الأقصر على من يرغب فى التقدم للتدريب التوجه لمقر الشركة بشارع خالد بن الوليد أمام فندق سونستا، وذلك لتلقى التدريب العملى والتطبيقى على الحرف منها السباكة والكهرباء.

وأكد اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، على إنه يجرى العمل على تنفيذ برنامج القرض الدوار بدعم من اليونسيف، وذلك بهدف توصيل خدمة مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجا بقرى محافظة الأقصر، حيث إنه أجرت إدارة المشاركة المجتمعية معاينة الوصلات التى تم تركيبها فعلياً بمنطقتى القرنة وأرمنت والتى تقدر بحوالى 150 وصله.

فيما نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، لقاءات مجتمعية فى الوحدة المحلية لقريتى الشغب وأصفون، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل الممول من بنك التنمية الأفريقى AFDB بمبلغ 109 مليون يورو، بحضور المهندسة عزة شلبى مستشار المشاركة المجتمعية بوزارة الإسكان والمهندسة، وأمانى مدنى مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس عبد الصبور رئيس شبكات مياه إسنا، والنائبة زينب السلايمى عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة إسنا.

وتناول اللقاء لشركة مياه الأقصر، بدء مراحل تنفيذ المشروع والذى يهدف لخدمة عدد (10) قرى بمحافظة الأقصر، موزعين على عدد (2) كلستر، وهما كلستر كيمان المطاعنة يضم قرى (الغريرة- كيمان المطاعنة- طفنيس- أصفون- حلفا 3)، حيث تم إنهاء مستندات الطرح والتصميم التفصيلى بمعرفة المكتب الاستشارى وكلستر الدبابية يضم قرى ( المعلا- الدبابية- الشغب- العديسات قبلى- العديسات بحرى )، بالإضافة لعمل دراسة جدوى مبدئية لقرى المعلا والدبابية والشغب، وشمل اللقاء طرح مقترحات المواطنين واللجان المجتمعية، وعرض عدد من الشكاوى بهدف طرحها على وحدة المشروع لوضع الحلول المناسبة لها.