سفير الصين بالقاهرة: طفرة في العلاقات بفضل زعماء البلدين ومنجزات أكبر مستقبلا

كتبت رباب فتحى

قال لياو لي تشيانج، سفير الصين بالقاهرة إن الفترة الماضية شهدت تعزيز وترسيخ الصداقة بين مصر والصين في الوقت الذي عمل فيه الصحفيون ووسائل الإعلام على تعزيز التواصل في مختلف المجالات.

وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة حفل الصداقة بين الصين ومصر أن الذكرى 67 لإقامة العلاقات الثنائية ستحل في نهاية هذا الشهر وتحمل أهمية خاصة لاسيما وأن مصر كانت أول دولة عربية وافريقية تعترف بالصين وتقيم العلاقات الدبلوماسية معها.

وأضاف أن الرئيسين الصيني، والمصرى عكفا على دفع العلاقات الثنائية قدما وبالفعل تم تحقيق طفرة في شتى المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين بل والمنطقة والعالم، مؤكدا أنه بفضل الزعيمين سيتم تحقيق منجزات أكبر في المستقبل.



سفير الصين خلال كلمته في حفل الصداقة بين الصين ومصر

وأشار إلى التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق والتعاون في العاصمة الإدارية الجديدة والتشغيل الرسمي للقطار الكهربائي في مدينة العاشر من رمضان فضلا عن التعاون في منطقة العلمين.

وأشار إلى توفير المشاريع الصينية لفرص عمل ل30 ألف مصري ممن يتمتعون بالكفاءات.

ولفت إلى رسالة رئيس الصين بعث رسالة تهنئة إلى مجلس جامعة الدول العربية، بمناسبة انعقاد القمة الـ32 لجامعة الدول العربية في مدينة جدة بالسعودية.

وأشار شي إلى أن جامعة الدول العربية ملتزمة منذ فترة طويلة ببناء عالم عربي أقوى من خلال الوحدة، وبتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط، قائلا إنه سعيد برؤية الدول العربية تتخذ خطوات جديدة وتحقق إنجازات جديدة باستمرار على طريق الوحدة وتحسين الذات.