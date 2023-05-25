سفير إيطاليا بالقاهرة: مصنع الكوارتز سيصنع منتجات راقية تصل للأسواق العالمية

كتب محمد شعلان

أكد السفير ميكيلي كوارونى، سفير إيطاليا بجمهورية مصر العربية، أن افتتاح مصنع معالجة الكوارتز في العين السخنة الذي قام به جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة بريتون هو مثال عملي على الإمكانيات الكبيرة على التعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا، والمصنع الجديد سيكون قادر على معالجة الكوارتز من مناجم مرسى علم بأحدث الأجهزة الإيطالية من أجل تصنيع منتجات راقية تصل للأسواق العالمية.

وأضاف السفير ميكيلي كوارونى، خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكواترز بالعين السخنة، أن هذا المشروع المشترك يهدف إلى شيئين، أولها توفير المزيد من القيمة المضافة للمواد الخام في مصر وخلق مجال ملائم للإنتاج بأعلى جودة، مشيرا إلى أن المشروع يتراوح استثماره في الاعمال الميدانية بحوالي 80 مليون يورو وهو أول مصنع فريد من نوعه في العالم.

وتابع: "مصنع الكوارتز هو أول مصنع في مصر من هذا النوع وسينتج الألواح المنتج لكوارتز بدء من الغد وسيكون قادر على تلبية احتياجات السوق والتصدير من خلال استغلال موقع مصر الاستراتيجي، ويمكن لهذا المشروع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مزيد من تحقيق مزيد من النجاحات"، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية انشأت الشركات الإيطالية العديد من الشركات القيمة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بما في ذلك المشروعات الصناعية والزراعية.

واستكمل: "شركة بريتون لاعب عالمي وتعد من الشركات الرائدة ولديها خبرة في مصر وقادرة على توفير خبرات وتقنيات تكنولوجية تساعد مصر في مجال الكوارتز"، مؤكدا أن إيطاليا تعد أول شريك تجاري أوروبي لمصر وأهم بوابة للسلع المصرية للوصول الى السوق الأوروبية وذلك بفضل الجغرافية والبنية التحتية المتميزة في كلا البلدين.

وأكد: "مصر وإيطاليا شريكان في الوصول للأسواق العالمية فيما يمكن ان اسمه من المنبع الى واجهة للتعاون الاقتصادي والصناعي، وإيطاليا داعم لمصر في قطاع الصناعة والزراعة، والتواجد الإيطالي في مصر ناجح من خلال 1200 شركة إيطالية في مصر، ويبلغ حجم استثمارات إيطاليا حوالي 6 مليار يورو، ومصممين على دعم مزيد من الاستثمارات عبر مجموعة واسعة من القطاعات واغتنام جميع الفرص".