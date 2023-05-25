سعر الجنيه الذهب ينخفض 160 جنيها ليسجل 18880 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الجنيه الذهب هبوط في السوق المصري بتعاملات اليوم الخميس بحوالي 160 جنيها بسبب انخفاض سعر الذهب 20 جنيها مما ينعكس على سعر الجنيه الذهب، والذي يسجل 18880 جنيها بدون إضافة مصنعية أو رسوم على الذهب.

ومنذ تسجيل سوق الذهب للمستوى 2200 جنيه للجرام الذي يعد قاع المنطقة السعرية التي نتحرك بها حالياً، نجد أن الأسواق تحاول من جديد تكوين زخم صعودي كافي لإعادة اختبار المستوى التاريخي عند 2800 جنيه للجرام، وفق تحليل منصة جولد بيليون، ولكن الأسعار ترتفع بشكل تدريجي يتخلله تذبذب ما يعكس ضعف الطلب الحالي في الأسواق مقارنة مع الطلب القوي الذي دفع الأسعار للوصول إلى المستوى 2800 جنيه للجرام في زمن قياسي.

وانحصرت تداولات الذهب في البورصة العالمية حول المستوى 1975 دولار للأونصة، وذلك بعد وصلت أسعار الذهب بالقرب من مستوى الدعم الهام 1950 دولار للأونصة قبل أن ترتفع قبل نهاية الجلسة وتغلق على أداء إيجابي.

تحرك الذهب في نطاق تداول ضيق يتراوح بين 1950 و1980 دولار للأونصة لمدة أسبوع تقريبًا بعد أن فقد المستوى الرئيسي 2000 دولار، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة، إلى جانب توقعات متقلبة بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.