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روبوت لاعب كرة باستخدام الذكاء الاصطناعى في مشروع تخرج لطلاب هندسة القاهرة

الخميس، 25 مايو 2023 01:07 م
روبوت لاعب كرة باستخدام الذكاء الاصطناعى في مشروع تخرج لطلاب هندسة القاهرة طلاب بهندسة القاهرة يقدمون مشروع لاستخدام روبوت لاعب كرة باستخدام الذكاء الاصطناعى
كتب محمد صبحى

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نظمت كلية الهندسة بجامعة القاهرة "أولمبيات الروبوتات" بمشاركة 10 فرق من الكليه، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام أحمد عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة، وبإشراف الدكتورة حنان السيرسي المنسقة العامة لبرنامج الساعات المعتمدة.
 
وتم تقديم عدد من المشروعات المميزه من قبل الطلاب في قسمي "Computer and Communication "و” Mechatronics” تمثل في تصميم وإنشاء روبوت معقد يستخدم الذكاء الاصطناعي والبرمجيات لأداء مجموعة متنوعة من المهام… تتمثل في جمع الكرات من لون محدد و تسديد الكرة نحو المرمى وحراسة المرمى وصد ضربات الجزاء، بالإضافة إلى قدرته على التصويب على الأهداف باستخدام المسدس وحل المتاهات باستخدام خوارزميات معقدة لإيجاد أسرع طريقة للمرور.
 
وتولى الدكتور خالد الصردي، الأستاذ المساعد في كلية الهندسة جامعة القاهرة، الإشراف على الفرق المشاركة ووضع الضوابط والشروط للمسابقة، وقام بالتحكيم هو وعدد من المعيدين بالكلية لاختيار أفضل روبوت من الفرق المشاركة يقوم بتنفيذ المهام بدقة.
 
وأعرب الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية عن إعجابه الشديد بالفرق المشاركة وخاصة فريق "فطين" والمجهود الكبير الذي بذله الفريق لتصميم وإعداد هذا الروبوت المتميز، وقد  أظهر الروبوت قدرة عالية ودقة كبيرة في تنفيذ الألعاب المحددة في المسابقة.
 
ومن جانبها أشادت الدكتورة حنان السيرسي بفريق الروبوت "فطين"، معتبرة هذه المشاركة واحدة من أجمل لحظات حياتها.. وأعربت عن فخرها بطلاب كلية الهندسة وخريجيها، وأثنت على حماسهم وطاقتهم وسعادتهم، والجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل هذا المشروع المقرر.
 
ويضم فريق "فطين" 22 طالبًا متميزًا، وهم محمود صلاح، عمرو أشرف، فهد أحمد، جاسر سامي، عبد الرحمن أيمن، ديفيد جورج، حبيبة فهمي، نردين هاني، سراء محمد، مصطفى متولي، رنا حاتم، دانيال عادل، بيتر أشرف، محمد حداد، أشرف إيهاب، زياد محمد، علي محمد، جمانة حسام، فاطمة قطب، هنزادة فايز، هبة جمال، وماريا أندراوس.
 
طلاب بهندسة القاهرة يقدمون مشروع لاستخدام روبوت لاعب كرة باستخدام الذكاء الاصطناعى
مشروع طلاب هندسة القاهرة

 


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