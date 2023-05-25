رجل يلاحق زوجته بعد 9 سنوات بـ 6 جنح تعدى وسب وقذف.. تعرف على التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج 6 جنح ضد زوجته، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بسرقة مبالغ مالية والتعدي عليه بالضرب، والتشهير بسمعته، والتخلف عن تنفيذ حكم قضائي الرؤية، وقال الزوج:" 9 سنوات جمعتني بها تحملت ما لا يطيقه بشر بسبب تعنتها وشرها، بخلاف تفننها في التعدي على وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ أمام أولادي لأعيش في جحيم".

وأشار الزوج بدعواه أمام المحكمة:"خسرت كل ما أملكه علي يد زوجتي، وبالرغم من ذلك قررت ملاحقتي بدعاوي حبس ونفقات وطلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تشهيرها بسمعتي، واعتيادها التعدي على بالضرب والسب بأبشع الألفاظ، مما دفعني لملاحقتها بـ 6 جنح ضرب وسب وقذف وسرقة مرفقة بالتقارير الطبية والبلاغات عن تلك الوقائع".

وتابع الزوج وهو يشكو بعد طرده من منزل الزوجية:"دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، لأعيش فى جحيم بعد أن سلبتني أموالى، وحرمتني من أولادي، وداومت علي إساءتها لي وتركتني مهدد بالحبس بسبب عجزي عن سداد النفقات المبالغ فيها لها، بخلاف جنونها وعصبيتها والحاقها الضرر المادي والمعنوي بي، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة ومحكمة الجنح لاسترداد حقوقي".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.