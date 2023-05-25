رئيس سوهاج الأزهرية يلتقى رؤساء مواد التصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ناقش الاجتماع الذي عُقد بحضور شومان محمد أحمد ، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب والدكتور علي قدرى، مدير إدارة الامتحانات والدكتور نادي طه ، مدير التعليم الابتدائي والدكتور كمال فايز ، مدير إدارة شئون القرآن استعدادات المنطقة ،أعمال التصحيح والتي من المقرر انطلاقها السبت المقبل للشهادة الابتدائية بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائى.

وشدد رئيس المنطقة علي ضرورة تحري الدقة واعطاء كل ذي حق حقه والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، ووعد بالعمل علي تذليل أية عقبات وأنه علي تواصل دائم لتلبية احتياجات مراكز التصحيح كما حث علي ضرورة تكاتف الجميع والتعاون من أجل العمل علي مصلحة أبنائنا الطلاب.