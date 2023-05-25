اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 12:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس جهاز بنى سويف الجديدة يستقبل مجموعة من سكان المدينة لبحث طلباتهم ومقترحاتهم

الخميس، 25 مايو 2023 11:15 ص
رئيس جهاز بنى سويف الجديدة يستقبل مجموعة من سكان المدينة لبحث طلباتهم ومقترحاتهم جانب من اللقاء
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، مجموعة من سكان المدينة والمخصص لهم قطع أراضي إسكان اجتماعى، لبحث طلباتهم ومقترحاتهم، للمساهمة في زيادة معدلات التنمية بالمدينة، وذلك بحضور المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، ومسئولي جهاز المدينة. 
 
وخلال اللقاء، استمع رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة إلى طلبات سكان المدينة والمخصص لهم قطع أراضي إسكان اجتماعي، وتم تسجيل جميع الملاحظات والمقترحات، وتم تكليف الإدارات المختصة بسرعة تلافي تلك الملاحظات والعمل على تذليل أي معوقات للتنمية حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري المناسب.
 
 وفي ذات السياق، صرح المهندس محمد عصام الدين محمد، بأنه قد تم تشغيل أول مشروع للدعاية والإعلان بالمدينة باستخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الإعلانات بالمدينة، كأول مدينة بالمدن الجديدة يتم تشغيل الإعلانات بها بالطاقة الشمسية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية باستخدام الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الكهربائية.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

بنى سويف الجديده



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة