رئيس جهاز بنى سويف الجديدة يستقبل مجموعة من سكان المدينة لبحث طلباتهم ومقترحاتهم

كتب أحمد حسن

التقى المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة ، مجموعة من سكان المدينة والمخصص لهم قطع أراضي إسكان اجتماعى، لبحث طلباتهم ومقترحاتهم، للمساهمة في زيادة معدلات التنمية بالمدينة، وذلك بحضور المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، ومسئولي جهاز المدينة.

وخلال اللقاء، استمع رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة إلى طلبات سكان المدينة والمخصص لهم قطع أراضي إسكان اجتماعي، وتم تسجيل جميع الملاحظات والمقترحات، وتم تكليف الإدارات المختصة بسرعة تلافي تلك الملاحظات والعمل على تذليل أي معوقات للتنمية حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري المناسب.

وفي ذات السياق، صرح المهندس محمد عصام الدين محمد، بأنه قد تم تشغيل أول مشروع للدعاية والإعلان بالمدينة باستخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الإعلانات بالمدينة، كأول مدينة بالمدن الجديدة يتم تشغيل الإعلانات بها بالطاقة الشمسية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية باستخدام الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الكهربائية.