رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من خبراء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وفدًا من خبراء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية برئاسة الدكتورة أندريه روزلند، وذلك فى إطار تفعيل البرنامج القطرى لمصر، جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرحيم شولح المشرف على الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجى، والدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين، والدكتور عبد الفتاح منجد المدير التنفيذى لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن هناك العديد من الخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين جودة مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل ومتطلبات وظائف المستقبل بما فى ذلك التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعدد وتنوع مصادر التعليم العالى وأنواعه بإنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية بجانب الجامعات الحكومية والخاصة، والشراكات الوطنية والدولية بين الجامعات فى مجالات الصناعة وغيرها، مما يخلق تنوع كبير أمام المستفيدين للحصول على خدمات تعليمية متميزة تتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم.

وثمّن الدكتور جمال سوسة، أهمية الزيارة، مرجعًا ذلك لرؤية واستراتيجية جامعة بنها فى التعرف على تقييم المنظمات والمؤسسات الدولية لها، ووجود نظرة أخرى على أنشطة الجامعة لتحقيق أقصى استفادة، مؤكدا أن التوجه العام فى جامعة بنها خاصة والجامعات المصرية اليوم يصب فى اتجاه تطوير رؤية الجامعات المستقبلية والسعى إلى مواكبة الركب العالمى فى مجال الارتقاء بنُظم التعليم العالى، وبهدف تعزيز مكانة الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية والارتقاء بها.

جدير بالذكر أن البرنامج القطرى لمصر وقعه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى، أن الزيارة تستهدف مراجعة سياسة التعليم العالى وربطها بمناهج التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تزور 6 جامعات أخرى بالإضافة إلى جامعة بنها.

وأضاف الدكتور تامر سمير، أن الوفد أبدى اهتمامه بمعرفة البرامج الدراسية الجديدة التى تقدمها الجامعة ومعايير التقدم لها وارتباطها بسوق العمل، وكيفية إعداد خريج متميز قادر على المنافسة محليا ودوليا.

كما أكد الدكتور السيد فودة، على الدور الذى تقوم به الجامعة لدعم وتشجيع منتسبيها على ريادة الأعمال وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع بما يدعم توجه الدولة نحو الاستثمار فى المعرفة بما يخدم المجتمع ويحقق رفاهيته.

فيما أوضح الدكتور عبد الفتاح منجد المدير التنفيذى لمكتب العلاقات الدولية، أن الجامعة ترحب بزيارة الوفد فى ضوء سياسة الجامعة للانفتاح على العالم والاستفادة بخبرات مثل هذه المؤسسات.