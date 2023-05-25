رئيس الشهر العقارى يشرح القوانين الجديدة فى ندوة بمركز الدراسات القانونية

كتب إبراهيم قاسم

عقد مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ندوة علمية، لإلقاء الضوء على التشريعات الحديثة وقوانين الشهر العقاري والتوثيق الجديدة.

حاضر خلال الندوة كل من الدكتور جمال يقوت عبداللطيف رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والدكتور على احمد عبدالمنعم والدكتور أحمد السيد الصيفي عضوي المكتب الفني لرئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والدكتور عزت سلامة استاذ القانون المدني بالكلية.

وبدأت الندوة بترحيب من الدكتور محمد صافي عميد الكلية للمحاضرين والحضور الكريم من أساتذة الجامعة والمستشارين والمحامين وطلبة الدراسات العليا.

وقام عميد الكلية بإدارة الحوار وتوجيه الاسئلة والمناقشات من الحضور وقام المحاضرين بالإجابة عن جميع هذه الاسئلة وتوضيح بعض النقاط الشائكة.

فيما نقل الدكتور جمال يقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تحيات وشكر القاضي المستشار عمر مروان وزير العدل لاهتمام الكلية بالشهر العقاري ونشر الثقافة العقارية بما يعود على الدارسين والباحثين بالنفع في نشر ثقافة التسجيل العقاري بين المواطنين كما نقل شكر وتقدير المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق لعميد الكلية ولجميع الحضور.

وتحدث الدكتور يقوت عن قانون الشهر العقاري وأهميته والدور الذي يلعبه في زيادة الائتمان العقاري واستقرار الملكية في البلاد والمشكلات العملية التي تواجه تطبيقه وكيفية التغلب عليها

وتناول الدكتور على عبدالمنعم عضو المكتب الفني لرئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الحديث عن القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتسجيل العقارات وما أتى به من تعديلات جوهرية على أنظمة الشهر العقاري.

ثم تحدث الدكتور أحمد السيد الصيفي عضو المكتب الفني لرئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حول أنظمة الشهر العقاري المعمول بها في مصر وخصائص كل نظام وتحدث عن نظام السجل العيني والشهر الشخصي والشهر بالمجتمعات العمرانية الجديدة وبين ما أتى به القانون رقم 9 لسنة 2022 من تعديلات في منظومة وإجراءات الشهر العقاري.

واختتمت الندوة بحديث الدكتور عزت سلامة أستاذ القانون المدني والذي القى العديد من التوصيات الهامة والعملية

وفي نهاية الندوة رحب الدكتور محمد صافي بالحضور ووجه الشكر والتقدير للدكتور جمال يقوت على حسن إدارة الندوة كما وجه الشكر للمحاضرين وأبدى رغبته في أن تتكرر مثل هذه الندوات مرات عديدة وأشاد بالدور الكبير والتطور الملحوظ في قوانين الشهر العقاري وتقديم الخدمات بالشهر العقاري بأحسن وأيسر شكل.

كما وجه الدكتور يقوت الشكر للجامعة وأساتذتها على الاستضافة وخاصة الدكتور محمد صافي والدكتور حسام الأهواني والدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية كما وجه الشكر للدكتور عزت سلامة أستاذ القانون المدني كما وجه الشكر والتقدير للدكتور سالي سمير مدير مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والمستشارة سها السعدني على حسن التنظيم والتنسيق لتلك الندوة.



تكريم المحاضرين



تكريم المحاضرين



تكريم المحاضرين



تكريم المحاضرين



جانب الندوة



جانب من الندوة



شهادة تقدير لرئيس الشهر العقارى