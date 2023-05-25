ذهبت لشراء طلبات المنزل فالتهمت النيران شقيقها المسن فى حريق بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

كعادتها استيقظت الأخت من نومها مبكرا وذهبت إلى السوق لشراء طلبات المنزل وتركت شقيقها المسن نائم في غرفته، فهى اعتادت على هذا الأمر نظرا لكونها ترعى شقيقها الذي بلغ من العمر أرذله.

ولكن لا يدر في خلدها وهى تغادر المنزل وتلقى نظرة على شقيقها النائم أنها تودعه لآخر مرة ، حيث أنها أثناء عودتها عقب شراء طلباتهم فؤجئت بألسنة النيران تخرج من شقتهم ورجال الحماية المدنية يصارعون من أجل إخمادها وإنقاذ الأخ الكبير، ولكن لكبر سنه وكثافة الأدخنة نتيجة النيران مات مختنقا.

من جانبها قررت النيابة العامة بالجيزة التصريح بدفن جثة الأخ عقب مناظرة الجثمان وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليه وإعداد تقرير بالوفاة.

وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في العجوزة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، مما أسفر عن مصرع شخص وإنقاذ آخرين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.