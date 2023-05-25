"حقوق عين شمس" تناشد طلابها الحضور مبكرًا للجان الامتحانات

كتب محمود راغب

ناشدت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، طلابها، دخول لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان تفادياً للخضوع لنظام المتأخرين عن أداء الامتحان، والذي يتمثل في الامتحان في لجنة خاصة، وتوقيع إقرار بعدم التأخر، والإحالة إلى التحقيق إذا تأخر مرة ثانية، الأمر الذى قد يعرض الطالب لجزاءات توضع في ملفه .

ويأتى ذلك تزامنا مع انطلاق امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، والتى بدأت الأحد 21 مايو لتبدأ تباعا لمرحلة الليسانس بشعبه الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية .

ووفقا لخطة العام الدراسى ، بدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، واستمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.