اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 11:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة الملك سلمان تستقبل وزيرة التعاون الدولى والرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية

الخميس، 25 مايو 2023 10:09 ص
جامعة الملك سلمان تستقبل وزيرة التعاون الدولى والرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية وزيرة التعاون الدولي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية وجامعة الملك سلمان الدولية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبلت جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة د. أشرف حسين رئيس الجامعة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، والوفد المُرافق لهما، بحضور د. محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات والشئون الاقتصادية، وإدارة الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ.
 
واشتملت الزيارة على تفقد الحرم الجامعي للوقوف على مدى التقدم في مشروع إنشاء الجامعة وتجهيزها كواحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية، ولتعزيز التعاون المُشترك بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعاون الدولي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمملكة العربية السعودية مُمثلة في الصندوق السعودي للتنمية.
 
وتضمنت الزيارة عرض تقديمي عن مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية ومدى التقدم الذي وصلت إليه الجامعة خلال عامين منذ افتتاحها في أكتوبر 2020 بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.
 
تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، والتي اشتملت على تفقد المدرجات والمعامل والفصول الدراسية والقاعات بكليات الفنون والعمارة والسياحة والألسن، بالإضافة إلى تفقد الملاعب المفتوحة وحمامات السباحة والفندق التعليمي ومعارض طلاب الفنون والتصميم وطلاب هندسة العمارة.
IMG_8816
وزيرة التعاون الدولي اثناء تفقدها جامعة الملك سليمان الدولية

 


التعليم العالى

جامعة الملك سلمان

اخبار مصر

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة