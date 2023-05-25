وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني -في بيان اليوم /الخميس/- أن فرقة الإرشاد البحري بصفاقس تمكنت من إلقاء القبض على منظم عمليات اجتياز، صادر في شأنه 24 منشور تفتيش من أجل تورطه في قضايا متعلقة بالمشاركة في اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر من قبل مجموعة إجرامية منظمة، وأحكام بالسجن لمدة 79 سنة، كما قام بالتنظيم والتوسط لعملية اجتياز من سواحل الشابة لقي فيها 20 مجتازا تونسيا مصرعهم إثر تعرض مركبهم للغرق.



وأشار إلى أن مركز حرس المرور بالقصرين تمكن من ضبط شاحنة خفيفة يقودها تونسي ويرافقه شخصان من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بصدد نقلهم إلى مدينة القصرين بمقابل مادي بعد أن تعمدا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.



كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمحمدية من ضبط 6 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وبمزيد التحري معهم تبين أنهم اجتازوا الحدود الجزائرية التونسية خلسة، وكذلك ضبط سيارة خاصة يقودها تونسي بصدد نقل 4 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء للمشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.