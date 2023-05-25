تنفيذ مشروع قومي لرياضة المرأة وتدريب ذوي الإعاقة بنجاح في جنوب سيناء

جنوب سيناء - محمد حسين

تم تنفيذ المشروع القومي لرياضة المرأة بنجاح في جنوب سيناء، ويهدف إلى تطوير اللياقة البدنية للفتيات والنساء من خلال ممارسة العديد من الألعاب الرياضية.

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المشروع القومي لرياضة المرأة قد تم تنفيذه بنجاح في المحافظة، ويشمل العديد من الألعاب الرياضية مثل كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة اليد والكاراتيه، بالإضافة إلى عروض رياضية. وأوضح فتحي أن المشروع يستهدف تطوير اللياقة البدنية لدى الفتيات والنساء، وذلك من خلال ممارسة التمارين الرياضية في المراكز الرياضية، حيث يتم توفير مدربات متخصصات على مستوى الجمهورية بشكل مجاني.

وأضاف أن الوزارة تشجع الفتيات والنساء على المشاركة في المشروع القومي لرياضة المرأة، وذلك من خلال توفير الملابس الرياضية ومنح المتميزات جوائز مادية وعينية، بالإضافة إلى مشاركتهم في عدد من الرحلات التي تنفذها الوزارة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مبادرة توعوية لفصل المخلفات ومكافحة التغيرات المناخية لفريق الجوالة والجوالات بمركز التنمية الشبابية يرأس سدر، ضمن خطة نشاط فريق الجوالة والجوالات بإدارة الشباب بجنوب سيناء. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تغيير أنماط السلوك السلبي في التعامل مع البيئة والمجتمع ونبذ أي تشوهات أو سلوكيات سلبية ونشر الوعي الخدمي التطوعي وصولًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030.

وأكد فتحي أن تدريب المشروع القومي لذوي الإعاقة الحركية مستمر في مركز التنمية الشبابية بالطور بواقع يومين من كل أسبوع.

وأشار إلى أن مراكز الشباب تهدف إلى رفع مستوى القدرات واللياقة البدنية لذوي الإعاقة الحركية ومساعدتهم على فهم ومعرفة القوانين وخطط اللعب وزيادة الثقةبالنفس والاعتزاز والاحترام الذات، وذلك من خلال الرياضة والتدريب المؤهل للتعامل مع ذوي الإعاقة، حيث يمكنهم ممارسة معظم الرياضات التي يقوم بها الأشخاص العاديون مع تعديل بعض القوانين أو الأدوات لتتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم.