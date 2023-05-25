تعيين النائبة راندا مصطفى وكيل اتصالات الشيوخ مستشارا لرئيس برلمان عموم أفريقيا

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في سابقة هي الأولى تم تعيين الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عضوا في هيئة مستشاري رئيس برلمان عموم أفريقيا.

وقد جاء هذا الاختيار تعزيزا للريادة المصرية على المستوى الافريقي وتقديرا لجهود الدكتورة راندا المتميزة وخبراتها في مجالات المرأة وذوي الهمم على مستوى القارة حيث إنها نائب رئيس تجمع النساء وعضو لجنة ذوي الهمم ببرلمان عموم افريقيا.

ومن جانبه هنأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتورة راندا مصطفى على هذا الاختيار ومؤكدا على أنها إضافة كبيرة للمناصب التي تشغلها لما لها من خبرات علمية أكاديمية وسياسية محليا ودوليا متمنيا مزيدا من الرقي.

وجدير بالذكر أن الدكتورة راندا مصطفى عضوا بلجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تشكل بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات حيث تعني اللجنة بجميع الجوانب التي تخص حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات.