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تجهيز قاعات الحوار الوطنى لبدء جلسات المحور المجتمعى.. صور

الخميس، 25 مايو 2023 10:56 ص
تجهيز قاعات الحوار الوطنى لبدء جلسات المحور المجتمعى.. صور الحوار الوطني
كتب هشام عبد الجليل - سامى سعيد

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وضع فريق عمل الحوار الوطنى اللمسات النهائية وتجهيز القاعات وأوراق العمل تأهُّباً لانطلاق اليوم الثالث والأخير، في الأسبوع الثاني، للجلسات النقاشية للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى.
 
 
وتعقد لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.
 
 
بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.
 
 
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
 
 
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