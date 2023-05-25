بيان صحفى تنبيه وتحذير صادر من شركة صن سيتى للمقاولات

تنبه شركة صن سيتى للمقاولات ش م م "المقاول العام لمشروع صن كابيتال - بحدائق أكتوبر، ويمثلها - فقط - السيد الأستاذ / أسامة عبد الكريم؛ الرئيس التنفيذى للشركة بموجب السجل التجارى.

حيث تلاحظ لنا أن هناك أحد أشخاص منقطعى الصلة تماماً و قانوناً بشركتنا و المشروع جهة عملنا يروجون و يزجون - على غير الحقيقة - بالشركة و المشروع جهة عملنا فى واقعات ال شأن لنا بها بغية التشهير بشركتنا و الإضرار بها .. و حيث أن مجرد القيام بهذا الفعل غير القانونى سيعرض مرتكبه للعقاب القانونى ، و بالفعل قد جرى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص مروجي المعلومات المغلوطة لحماية حقوق الشركة و مساهميها و مجلس إدارتها .

وإذ تحذر شركتنا أنها ستلاحق قضائياً هؤلاء الأشخاص و كل من تسول له نفسه أن يصطنع علاقة وهمية و غير حقيقية أو يبث أو ينشر أخباراً كاذبة أو إدخال الغش و التدليس إضراراً عمدياً بشركتنا.