اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 10:34 م
أكرم القصاص
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بيان صحفى تنبيه وتحذير صادر من شركة صن سيتى للمقاولات

الخميس، 25 مايو 2023 10:10 م
بيان صحفى تنبيه وتحذير صادر من شركة صن سيتى للمقاولات مشروع

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 تنبه شركة صن سيتى للمقاولات ش م م "المقاول العام لمشروع صن كابيتال - بحدائق أكتوبر، ويمثلها - فقط - السيد الأستاذ / أسامة عبد الكريم؛ الرئيس التنفيذى للشركة بموجب السجل التجارى. 
 
حيث تلاحظ لنا أن هناك أحد أشخاص منقطعى الصلة تماماً و قانوناً بشركتنا و المشروع جهة عملنا يروجون و يزجون - على غير الحقيقة - بالشركة و المشروع جهة عملنا فى واقعات ال شأن لنا بها بغية التشهير بشركتنا و الإضرار بها .. و حيث أن مجرد القيام بهذا الفعل غير القانونى سيعرض مرتكبه للعقاب القانونى ، و بالفعل قد جرى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص مروجي المعلومات المغلوطة لحماية حقوق الشركة و مساهميها و مجلس إدارتها . 
وإذ تحذر شركتنا أنها ستلاحق قضائياً هؤلاء الأشخاص و كل من تسول له نفسه أن يصطنع علاقة وهمية و غير حقيقية أو يبث أو ينشر أخباراً كاذبة أو إدخال الغش و التدليس إضراراً عمدياً بشركتنا.

صن سيتى للمقاولات

شركة صن سيتي

مشروع صن كابيتال

حدائق أكتوبر

أسامة عبد الكريم




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