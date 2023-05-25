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بوتين: نعمل على تعزيز التكامل بين دول مجلس الاتحاد الاقتصادى الأوراسى

الخميس، 25 مايو 2023 06:22 م
بوتين: نعمل على تعزيز التكامل بين دول مجلس الاتحاد الاقتصادى الأوراسى بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تعمل على تعزيز التكامل بين دول مجلس الاتحاد الاقتصادى الأوراسى الأعلى.
 
وأضاف "بوتين" خلال كلمته أمام المجلس الاقتصادي الأوراسي، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن دول المجلس تبذل جهودًا لتعزيز التنمية المستدامة من أجل رفاهية مواطنيها، وسنحقق نتائج ملموسة على مستوى التنمية بنهاية العام.
 
وأوضح أن الاقتصاد الأوراسي يركز على تنفيذ المشروعات الإنتاجية، وجودة البضائع بالاتحاد يجب أن تتميز بأعلى المعايير، مشيرًا إلى التوافق على أولويات التعاون الابتكارية بالاتحاد، فضلا عن السعى لإقامة تحالف بشأن التعاون فى مجال التقنيات العليا.
 
وذكر "بوتين"، أنه يجب العمل على منظومة رقمية موحدة لتحقيق تكامل الخدمات بالاتحاد، ونولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا التغير المناخي، ونعمل على إجراء التحاليل والدراسات المتعلقة بالمناخ والطاقة.
 
ونوه إلى ضرورة إقامة مركز مشتركة للتعليم والطب لتطوير الفضاء الاجتماعي، وتنفيذ برامج مهنية تخصصية ووضع معايير للمنظومة التعليمية، ونعمل على إنشاء شبكات سياحية جديدة بدول الاتحاد الأوراسي.

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