براءة جريدة اليوم السابع من سب وقذف الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى

كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف طه، في حكمها بالقضية رقم 4672 لسنة 2023 جنح الدقي والمقامة من هناء معمر القذافي، والتي اتهمت فيها جريدة وموقع اليوم السابع بسب وقذف الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

ودفع المستشار أنور الرفاعي المستشار القانوني لجريدة اليوم السابع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية ، كما دفع بصدق المقال المنشور في الأخبار وبأن ناقل الكفر ليس بكافر ، وأن الجريدة نقلت الحقيقة كما هى دون تزييف الحقائق.

وأشار المستشار القانوني لجريدة اليوم السابع ، في دفوعه بأن اليوم السابع أشارت في المقال المنشور إلى مصدر المعلومات ، ومع ذلك تنازلت مقيمة الدعوى هناء القذافي عن اختصام مصدر المعلومات واكتفت باختصام اليوم السابع فقط ، بما يفيد إساءة استعمال حق التقاضي.

وأوضح المستشار أنور الرفاعى بأن المشرع لم يجعل الاتهام سيفا في يد المدعيه تختصم من تشاء وتتنازل عمن تشاء.