بدء تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية ببنى سويف اليوم

بنى سويف هانى فتحى

تنطلق اليوم الخميس، أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف، حيث انتهت أعمال الامتحانات أمس الأربعاء.

وأكد محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف انطلاق أعمال تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية فى جميع المواد الدراسية اليوم الخميس، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 61 ألف طالب وطالبة

وأضاف محمد عبدالتواب، أن أعمال تقدير الدرجات تبدأ، اليوم الخميس، فى جميع المواد فى القطاعين " أ ، ب"، حيث يشمل القطاع "أ" إدارات ( بني سويف ، ببا ، إهناسيا ) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بإجمالي 31 ألف طالبا وطالبة والقطاع "ب"، ويضم إدارات ( الواسطى، ناصر، سمسطا، الفشن ) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالبا وطالبة.

وانتهت أمس الأربعاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2022/2023 ، والتى اُختتمت بمادة العلوم، حيث زاد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 61 ألف طالباً وطالبة أمام 310 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.