انتظام حركة الملاحة فى قناة السويس وعبور 74 سفينة من الاتجاهين.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

انتظمت حركة الملاحة فى قناة السويس اليوم الخميس وقال بيان رسمى صادر من الهيئة يؤكد انتظام حركة الملاحة بالقناة حيث تشهد اليوم الخميس عبور 74 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن.

وقال الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة تم استئنافها وانتظامها بالقناة فور وصول سفينة البضائع XIN HAI TONG 23، إلى الغاطس لامكانية الكشف على السفينة وإصلاح اعطالها واستكمال رحلتها من جديد حيث تم قطر السفينة من المجرى الملاحى لقناة السويس والوصول بها للغاطس.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن أعمال الإنقاذ البحرى نجحت فى التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع XIN HAI TONG 23، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر، وجار الآن قطر السفينة للغاطس الخارجى للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.

وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان اليوم الخميس، أن مركز مراقبة الملاحة الرئيسى تلقى إخطارًا بعطل ماكينات السفينة ورباطها فى الكيلومتر 157 ترقيم قناة، وتم الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحرى وبثلاث قاطرات لقطر السفينة شملت كل من القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طنًا، والقاطرات السويس 1 والسويس 2 بقوة شد 75 طنًا لكل منهما لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجى إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال إجراءات التوصيل بالقاطرات وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحى والفنى اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة، موجهًا رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة فى القناة من الاتجاهين فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازى للتأمين الملاحى.