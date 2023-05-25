اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 12:52 م
أكرم القصاص
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اليوم.. كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الفضائي "نوري"

الخميس، 25 مايو 2023 12:11 م
اليوم.. كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الفضائي "نوري" صاروخ فضائى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء، عقدا اجتماعا اليوم الخميس، تقرر فيه إطلاق صاروخ "نوري" الفضائي المحلي الصنع مساء اليوم.

ونقلت الوكالة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات، أن القرار جاء بعد يوم واحد من التأجيل؛ بسبب مشكلة في الاتصالات الخاصة بكمبيوتر التحكم في الإطلاق وذلك قبل حوالي 3 ساعات من قرار الإطلاق المخطط، مضيفة أن مهندسي الفضاء الكوريين الجنوبيين قاموا بفحص النظام طوال ليل أمس حتى أصلحوا المشكلة.

 


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صاروخ فضائى

صاروخ نوري

ابحاث الفضاء



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