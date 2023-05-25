اليوم الاحتفال بالليلة الختامية لمولد العارف بالله فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تحتفل اليوم الخميس، الطرق الصوفية والمريدون بالليلة الختامية لمولد العارف بالله، حيث أقامت الطرق الرفاعية والشاذلية والخلوتية والبرهامية وباقى الطرق الصوفية الدواوين من السرادقات بميدان المسجد لاستقبال زوار ومريدى الشيخ من محافظات مصر المختلفة.

والجدير بالذكر أن العارف بالله ولد فى 4 من ذى القعدة عام 724 هجرية بالمغرب، وحفظ القرآن الكريم وعمره 7 سنوات، وكان عالما فى الفقه والحديث والسيرة وحكم الشيخ مديرية جرجا لمدة 23 سنة بالكتاب والسنة، وكان من أولياء الله الصالحين،، وتوفى يوم الجمعة الثانى من شهر رجب عام 795 هجرية. ودفن رضى الله عنه بالضريح المعروف فى المسجد الذى اشتهر بلقبه وهو العارف بالله والمسجد من أقدم مساجد محافظة سوهاج، ويرجع بناؤه للقرن الثامن الهجرى، ويقع المسجد فى قلب مدينة سوهاج.

ويعود بناء المسجد للقرن الثامن الهجرى، وأعيد بناؤه فى عام 1968 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم تجديده فى عهد الرئيس الأسبق مبارك فى عام 1993 بتكلفة زادت عن 20 مليون جنيه. ومساحة المسجد بالساحة تزيد عن سبعة آلاف متر مربع.

المسجد تم تطويره فى عهد الرئيس السيسى، ضمن مبادرة أعمار بيوت الله، وتم تطوير المسجد بالكامل من الداخل والخارج ليس هذا فقط بل أنه تم تطوير الساحة الخاصة به من الخارج ومشروع تطوير ساحة وميدان مسجد العارف بالله بتكلفة 6 ملايين جنيه وعملية تطوير ميدان العارف بالله تم تصميمه ليكون على غرار ساحة ميدان سيدنا الحسين بالقاهرة وتم تقسيم الميدان إلى ثلاث مناطق، أمام المقاهى والمطاعم، وطرق مرصوفة كممشى للأهالى، ومنطقة انتظار للسيارات، بعد أن كان الميدان منطقة عشوائية يحتلها الباعة الجائلين وأصحاب المقاهى والمطاعم وكان هناك صعوبة فى دخول سيارات الإسعاف والمطافئ إلى المناطق التجارية بسبب الفوضى تم إنشاء 4 مظلات إلكترونية لحماية الزائرين من لهيب الشمس، وضع مصحف مجسم ضخم وسط الميدان على ارتفاع 5م.