اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 02:31 م
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النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

الخميس، 25 مايو 2023 02:00 م
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل وزارة النقل، استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع"فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية. 
 
وناشدت الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.
 
وأكدت الوزارة في بيانها على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.
 
 
السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية (1)
السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية (1)

السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية (2)
السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية (2)

السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية (3)
السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية (3)

السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية (4)
السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية (4)

السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية (5)
السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية (5)

السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية (6)
السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية (6)

السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية (7)
السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية (7)

 


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مزلقانات السكة الحديد

المزلقانات العشوائية

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