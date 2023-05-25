المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت تراست: الشركة تتبنى خطة طموحة للتوسع ونشر خدماتها دعماً لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمي

التوقيع والختم الالكتروني بديل قانوني معترف به للتصديق على المستندات والوثائق الإلكترونية.



خدمات إيجيبت تراست تتمتع بالأمان الكامل وتستخدم في المعاملات الحكومية والبنكية والقطاع الخاص.



قال المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت تراست أن الشركة تتبنى خطة طموحة لتطوير أعمالها ونشر خدماتها الخاصة بالتوقيع والختم الالكتروني في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتفعيل كفاءة خدمات مشروع "مصر الرقمية" وجهود الدولة للانتقال إلى المجتمع الرقمي في كافة القطاعات الاقتصادية والمالية والمعاملات الحكومية.

وأضاف المهندس محمد كيوان أن التوقيع والختم الالكتروني يكتسب أهمية متزايدة خلال الفترة الحالية بما يلبي إحتياجات القطاع العام والخاص والأفراد إلى الاعتماد على التوقيع والختم الالكتروني كوسيلة آمنة ومضمونة لإنجاز الأعمال وكبديل قانوني ورسمي للتوقيع والختم اليدوي.

وقال المهندس محمد كيوان أن شركة إيجيبت تراست تسعى للتوسع في خدماتها للتوقيع والختم الالكتروني للوصول إلى العملاء من الأفراد والشركات في كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم توقيع إتفاقيتين مع شركة فوري وشركة اورنچ لتوفير خدمات إيجيبت تراست للتوقيع والختم الالكتروني بعدد من فروع الشركتين وذلك تمهيداَ لتوفير هذه الخدمات بكافة فروع فوري واورنچ فى مختلف المحافظات.

وأشار المهندس محمد كيوان إلى أن إيجيبت تراست هي شركة رائدة في توفير خدمات التوقيع والختم الرقمي بهدف تيسير عملية تعاقد الشركات والمؤسسات والأفراد للحصول على خدمات التوقيع والختم الالكتروني، بما يسمح للأفراد والشركات من التعامل مع الجهات والهيئات الحكومية وإجراء المعاملات البنكية والرقمية بالتوقيع والختم الالكتروني على جميع المستندات بطريقة مؤمنة بالكامل.

جدير بالذكر أن المهندسمحمد كيوان الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت تراست لخدمات التوقيع والختم الالكتروني هو أحد صناع التحول الرقمي الحديث بجمهورية مصر العربية، ويمتلك خبرة تمتد منذ عام ٢٠٠٠ وشارك في العديد من المشروعات القومية الخاصة بالتحول الرقمي مثل مشروع إصدار بطاقة الرقم القومي وميكنة المرور، وتدرج بالعديد من المناصب التنفيذية بشركة إيجيبت تراست حتى شغل منصب الرئيس التنفيذي في عام 2014 وحتي الان.

وأحدث المهندس محمد كيوان طفرة كبيرة في مجال التحول الرقمي وكان أحد الأسباب الرئيسية في نهج هذا العمل لكثير من الشركات والهيئات الحكومية والخاصة والتي ساعد من خلاها علي توفير الكثير من الوقت في إستخلاص أوراقهم وطلباتهم من خلال العديد من المنافذ الخاصة بالشركة الموجودة بمناطق عدة في جمهورية مصر العربية والتي تخدم تلك القطاعات والجماهير العريضة، وأحدث كيوان نقلة نوعية في مسيرة تطور شركة إيجيبت تراست لتصبح شركة رائدة فى هذا القطاع الحيوي الهام.