"المصرية للتعدين": مجمع الكوارتز الأول من نوعه فى مصر والقارة الأفريقية

كتب سمير حسنى

قال اللواء أركان حرب عبدالسلام أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إن ما تحقق على أرض مصر خلال السنوات الماضية من نهضة تنموية شاملة كان له أكبر الأثر نحو بلوغ أهدافنا التي نصبو إليها، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بالعديد من المهام للحفاظ على الثروات التعدينية بالتعاون مع الجهات المعنية والبحثية.

أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، خلال افتتاح مجمع الكوارتز بالعين السخنة بحضور الرئيس السيسي، أن المشروع يساهم في توفير خام الفوسفات لتعظيم الاستفادة منه بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن، حيث يتم استخراج وطحن خام الألبايت منها صناعة السيراميك والخزف والأدوات الصحية بطاقة إنتاجية تصل الى 400 الف طن سنويا.

وتابع: في مجال الأنشطة التصنيعية فقد تم التعاون مع كبرى الشركات العالمية وتنفيذ 6 مجمعات صناعية عملاقة للسيراميك والجرانيت بطاقة إنتاجية 10 مليون متر مربع بأعلى معايير الجودة مما يساعد في تعزيز الدخل القومي وتوفير العملة الأجنبية، كما يتم استخدام المنتج في المشروعات القومية العملاقة.

أوضح أن خام الكوارتز أحد الخامات الاستراتيجية الهامة نظرا لدخوله في العديد من الصناعات الاستراتيجية كصناعة الخلايا الضوئية وألواح الطاقة الشمسية والرقائق الإلكترونية، حيث يعد المشروع الأول من نوعه في مصر والدول العربية والأفريقية من حيث تكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءا من استخراج الخام حتى الوصول الى إنتاج ألواح الكوارتز التي تتميز بانها مضاد للتلوث البكتيري والمضادة للأشعة فوق البنفسجية والحريق وتحملها للضغوط الميكانيكية مما يتيح استخدامها في العديد من المجالات الصناعية والطبية والفندقية والمنزلية.

كشف عن أنه تم إعداد دراسات جدوى بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية لإنشاء مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بهدف تعظيم القيمة المضافة لتحقيق مرود اقتصادي مناسب وتلبية احتياجات السوق المحلى وإتاحة العديد من فرص العمل وتوطين صناعات جديدة، حيث يتكون المشروع من المنجم و5 مصانع ويقدر حجم الاحتياطي بـ3.5 مليون طن.

ويشتمل المشروع على خمسة مصانع، منها مصنع التكسير الأولى لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز في "مروة السويقات" بمرسى علم على مساحة 250 ألف م2 لتكسير خام الكوارتز إلى أحجام صغيرة بمقاسات من (3 - 5) سم، وأربعة مصانع بمنطقة العين السخنة على مساحة 300 ألف م2، وهى مصنع التكسير الرئيسى لخام الكوارتز لتكسير ناتج مصنع التكسير الأولى إلى حبيبات أصغر بمقاسات من (3 - 5) مم بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل، ومصنعين لطحن خام الكوارتز إلى حبيبات بالغة الدقة من ناتج مصنع التكسير الرئيسى طبقا للمواصفات المطلوبة لإدخال جزء منها لإنتاج ألواح الكوارتز.



وتبلغ الطاقة الإنتاجية بمصنع التكسير الأولى (CPA) في "مروة السويقات" بمرسى علم 140 ألف طن/عام من خلال العمل بعدد ورديتين، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع التكسير الرئيسى (CPB) بالعين السخنة 140 ألف طن/عام من خلال العمل بعدد ورديتين أيضا، حيث يتم تكسير ناتج مصنع التكسير الأولى إلى حبيبات أصغر بمقاسات من (3 - 4) مم من بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل.



أما الطاقة الإنتاجية لمصنعي طحن خام الكوارتز (MPA-MPB) بالعين السخنة فتبلغ 140 ألف طن/عام من خلال العمل بعدد ورديتين، حيث يتم إنتاج حبيبات بالغة الدقة من ناتج مصنع التكسير الرئيسى طبقاً للمواصفات المطلوبة لإدخال جزء منها لإنتاج ألواح الكوارتز بطاقة إنتاجية تبلغ 438 ألف م2/عام من خلال العمل بعدد ورديتين.