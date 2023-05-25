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المديريات التعليمية تحدد ضوابط ومواعيد التحويل بين المدارس

الخميس، 25 مايو 2023 04:11 م
المديريات التعليمية تحدد ضوابط ومواعيد التحويل بين المدارس رياض الأطفال
كتب محمود طه حسين

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حددت المديريات التعليمية، ضوابط وشروط التحويل بالمدارس التجريبية للعام الدراسي المقبل 2023/2024، موضحة أنه لا يوجد تحويلات بالمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة. 
 
وأكدت المديريات التعليمية، أنه يبدأ التحويل للمستوى الثاني من رياض الأطفال بداية من 1 يوليو وحتي 15 أغسطس المقبل طبقا للكتاب الدوري رقم ( 40 ) لسنة 2016، مشيرا إلي أنه يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل إلي الصفوف المناظرة بالمدارس العربية اذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها ولا يجوز التحويل من المدارس العربية إلى مدارس اللغات بنوعيها.
 
- يجوز تحويل تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات ويجوز العكس.
 
- يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلي المدارس الرسمية للغات بنوعيها علي أن يكون التلميذ مقيد بتلك النوعية من المدارس الخاصة للغات قيداً صحيحاً.
 
- استمرار قيد التلميذ بالمدرسة التي قبل بها مع عدم جواز نقله الي مدرسة أخري مماثله سوي حالات نقل سكن ولي الأمر بمستندات رسمية.
 
- لا يجوز تصعيد الطفل من المستوى الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الأول الابتدائي بذات النوعية من المدارس الا بتقديم جديد للأوراق للمرحلة الإبتدائية.
 
في جميع الأحوال يشترط أن يتم التحويل في حالة وجود أماكن شاغرة وبما لا يخل بالكثافة المقررة.

التربية والتعليم

التحويل بين المدارس

شروط وضوابط التحويل بين المدارس

اخبار مصر



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