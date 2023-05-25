المؤبد لصنايعى ملابس لحيازته 10 قطع حشيش داخل علبة سجائر بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد، بمعاقبة المتهم " ك.ع.م" بالسجن المؤبد غيابيا, وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 1787 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية ثان ، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بأحد شوراع دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان ، أنه حال مرور القوة الأمنية بقسم شرطة العامرية ثان ، أبصرت المتهم " ك.ع.م" صنايعي ملابس ، وعند مشاهدته الشرطة قوم بالتخلي إراديا عن علبة سجائر ، فتتبعته القوة الأمنية ،حتي استقرت أرضا فانفرط منها قطع لجوهر الحشيش المخدر فالتقطها القوة ، وتم ضبطه وبفض محتوياتها تبين احتوائها علي عدد 10 قطع حشيش وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق ، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 3.02 جراما ،وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ،ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.