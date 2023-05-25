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الكنيسة تحتفل اليوم بعيد الصعود.. اعرف التفاصيل

الخميس، 25 مايو 2023 01:00 ص
الكنيسة تحتفل اليوم بعيد الصعود.. اعرف التفاصيل عيد الصعود
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى عيد الصعود اليوم الخميس، الموافق 25 مايو بذكرى عيد الصعود والتى تأتى بعد عيد القيامة المجيد، والذى يأتى نهاية صوم 55 يوما.

 

ويعتبر عيد الصعود من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو احتفال بصعود المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل تدابير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته.

 

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود تمثلا بالملائكة التى فرحت به واستعدت لاستقباله استعداداً لائقا بمقامه العظيم وجلاله المرهوب وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه، تنفيذًا لنبوة داود النبى والتى دعا بها جميع الأمم للترنم لاسمه والاحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكنيسه الكاثوليكيه

عيد الصعود

الاحتفال بعيد الصعود



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