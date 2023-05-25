اليوم السابع
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الكرملين: تخلي الكنيسة الأوكرانية عن التقويم الشرقي خطوة وثنية

الخميس، 25 مايو 2023 06:00 ص
الكرملين: تخلي الكنيسة الأوكرانية عن التقويم الشرقي خطوة وثنية المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف
وكالات

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اعتبر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قرار الكنيسة الأرثوذكسية المنشقة في أوكرانيا التخلي عن التقويم الأرثوذوكسي واعتماد التقويم الغربي، خطوة وثنية.

وأضاف بيسكوف في حديث متلفز: "اللغة الروسية تعرّف أفعال الكنيسة الأوكرانية هذه بالوثنية والهمجية، وما يحصل هو الجنون بعينه، دعونا ننتظر حتى يعلنوا إلغاء اللغة الأوكرانية واستبدالها بالإنجليزية أو الأمريكية".

وذكرت وكالة TSN الأوكرانية في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المشاركين في اجتماع مجلس الأساقفة قرروا اعتماد تقويم كنسي جديد، بتغيير موعد الاحتفال بعيد الميلاد ليصيح في الـ25 من ديسمبر، أي على التقويم الغربي. 


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روسيا

الكرملين

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