الفلبين تسجل 17 إصابة جديدة بمتحور "أركتوروس"

وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل 7 حالات إصابة بالمتحور الجديد في ولاية "فيساياس الغربية" و5 حالات في "منطقة دافاو" وحالتين في العاصمة "مانيلا"، بالإضافة إلى حالة واحدة في كل من مناطق "بيكول" وفيساياس الوسطى" و"ميماروبا".



كما سجلت وزارة الصحة 228 حالة إصابة جديدة بالسلالات الفرعية لمتحور أوميكرون في الفلبين.



وقد تم تسجيل حالات إصابة بهذا المتحور الجديد - الذي تم التعرف عليه لأول مرة في يناير الماضي وبدأت مراقبته من قبل منظمة الصحة العالمية منذ 22 مارس - في 33 دولة حول العالم.