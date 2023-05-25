اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الفلبين تسجل 17 إصابة جديدة بمتحور "أركتوروس"

الخميس، 25 مايو 2023 08:22 ص
الفلبين تسجل 17 إصابة جديدة بمتحور "أركتوروس" متحور أوميكرون
أ.ش.أ

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سجلت وزارة الصحة الفلبينية، 17 حالة إصابة جديدة بمتحور "أركتوروس" الجديد المعروف أيضا باسم "إكس بي بي . 1 . 16" وهو من السلالة الفرعية لمتحور"أوميكرون"، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالمتحور الجديد إلى 28 حالة.

وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل 7 حالات إصابة بالمتحور الجديد في ولاية "فيساياس الغربية" و5 حالات في "منطقة دافاو" وحالتين في العاصمة "مانيلا"، بالإضافة إلى حالة واحدة في كل من مناطق "بيكول" وفيساياس الوسطى" و"ميماروبا".


كما سجلت وزارة الصحة 228 حالة إصابة جديدة بالسلالات الفرعية لمتحور أوميكرون في الفلبين.


وقد تم تسجيل حالات إصابة بهذا المتحور الجديد - الذي تم التعرف عليه لأول مرة في يناير الماضي وبدأت مراقبته من قبل منظمة الصحة العالمية منذ 22 مارس - في 33 دولة حول العالم.

 


أركتوروس

الفلبين

متحور أوميكرون

مانيلا



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