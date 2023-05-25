الفريق أسامة ربيع: الدفع بفريق إنقاذ للتعامل مع عطل فى سفينة بضائع خلال عبورها القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن أعمال الإنقاذ البحرى نجحت فى التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع XIN HAI TONG 23، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر، حيث يجري الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.

ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم هونج كونج 190مترا وعرضها 32 مترا، وحمولتها 34 ألف طن.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها في الكيلو متر 157 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة شملت كل من القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طن والقاطرات السويس 1 والسويس 1 بقوة شد 75 طنا لكل منهما، لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجى، إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال إجراءات التوصيل بالقاطرات وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها.

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ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة فى القناة من الاتجاهين فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازى للتأمين الملاحى.

وأكد الفريق ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحى والفنى اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.