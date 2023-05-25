الفرحة تعم طلاب الإعدادية بالشرقية فى آخر أيام امتحانات بسبب سهولة الدراسات

الشرقية - إيمان مهنى

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية، عن فرحتهم بسهولة امتحان مادة دراسات الاجتماعية، أن جميع الاسئلة، جاءت من المنهج الدراسي.

وأكدت غرفة عمليات متابعة الامتحانات بمديرية التربية والتعليم، انها لم تتلقى، أى شكاوى أو رصد لحالات غش بالمحمول، خلال الامتحان.

وأشارت إلى أنه من المقرر بدء أعمال تصحيح كراسات الإجابة لمواد الدراسية، يوم السبت المقبل، واعتماد النتيجة من المحافظ عقب انتهاء التصحيح وإعلانها على موقع المحافظة الرسمي.

يذكر أن إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسى الثانى فى مادتى الهندسة وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بلغ 137 ألفًا 939 طالبا وطالبة موزعين على عدد 765 لجنة على مستوى محافظة الشرقية.