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الصحة تعلن حزمة إجراءات وقائية لحماية الحجاج من الأمراض المعدية

الخميس، 25 مايو 2023 10:12 ص
الصحة تعلن حزمة إجراءات وقائية لحماية الحجاج من الأمراض المعدية وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان الإجراءات التى يجب اتباعها من جانب المسافرين للحج منعا لانتقال الأمراض الوبائية والتى تشمل تلقي التطعيمات اللازمة التطعيم ضد الالتهاب السحائي تطعيمات فيروس كورونا أثناء السفر بالاضافة إلي تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.
 
وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية الحرص على ارتداء الكمامة بشكل مستمر ونظافة اليد باستمرار واستخدم الماء والصابون أو محلول الكحول لتعقيم اليدين.
 
وحذرت وزارة الصحة والسكان  تتبادل الحجاج  الملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين مؤكدة علي أهمية استخدام أدوات نظيفة لقص الشعر عند التحلل من الإحرام استخدم سجادة الصلاة الخاصة.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان إلي ضرورة تجنب العناق أو التقبيل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدم شمسية مع الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة (تغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعريضها للغبار والحشرات 
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان بتناول أغذية طازجة مع الخضروات والفواكه وشرب المياه بكثرة) وطوال فترة الرحلة.
 

الصحة

الحج

الحجاج

حماية الحجاج من الامراض المعدية

الامراض المعدية

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