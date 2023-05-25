الشرطة البريطانية تلقى القبض على فتى 15 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب

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ألقت الشرطة البريطانية اليوم /الخميس/ القبض على مراهق من منطقة "باكينجهامشير" يبلغ من العمر 15 عاماً بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقالت الشرطة -فى بيان- إن الفتى الذى لم يتم الإفراج عن اسمه لأسباب قانونية، متهم بحيازة مادة متفجرة ودعوات لجماعة يمينية متطرفة محظورة، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتم القبض على الفتى فى ديسمبر 2022 من قبل ضباط من شرطة مكافحة الإرهاب فى جنوب شرق البلاد، واتُهم بجريمتين إرهابيتين، وحيازة مادة متفجرة، والدعوة لدعم منظمة محظورة.



وقالت الشرطة إن أيديولوجية الجماعة مرتبطة باليمين المتطرف، مؤكدة أن المراهق سيمثل أمام محكمة ويستمنستر فى 26 يونيو القادم.



وفى سياق متصل، تم إغلاق الطريق الرئيسى الذى يمر عبر بوابة "داونينج ستريت" من قبل الشرطة بعد اصطدام سيارة بوابات الشارع الذى يقع فيه مقر رئيس الوزراء البريطانى والحكومة.



وقالت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن قائد السيارة ألقى القبض عليه.



وقالت شرطة العاصمة إن ضباطًا مسلحين اعتقلوا الرجل للاشتباه فى سبب الاصطدام وقيادته المحفوفة بالمخاطر، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.



اصطدمت السيارة بوابات داونينج ستريت فى حوالى الساعة 4.20 مساء اليوم بتوقيت لندن.



وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعى سيارة اصطدمت بالبوابات محاطة بسيارات الطوارئ.