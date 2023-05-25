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السيطرة على حريق اشتعل بسيارة دون إصابات في أطفيح

الخميس، 25 مايو 2023 12:59 م
السيطرة على حريق اشتعل بسيارة دون إصابات في أطفيح حريق سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بسيارة بمنطقة أطفيح في الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بسيارة بعد بوابة الكريمات، اتجاه القاهرة في أطفيح. 
 
انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك السيارة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

حريق سيارة

حريق سيارة بأطفيح

امن الجيزة

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