اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 03:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الرسوب فى جميع المواد والحرمان من الامتحانات عقوبة الغش فى تربية رياضية طنطا

الخميس، 25 مايو 2023 03:00 ص
الرسوب فى جميع المواد والحرمان من الامتحانات عقوبة الغش فى تربية رياضية طنطا الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علقت إدارة كلية التربية الرياضية جامعة طنطا برئاسة الدكتور علاء حلويش عميد الكلية لافتات على مدخل الكلية والطرقات بالتعليمات الخاصة بالطلاب أثناء الامتحان، والعقوبات التى ستوقع على أى طالب يحاول الغش داخل اللجان، والتى تصل للحرمان من الامتحانات والاحالة لمجلس التأديب.
 
وشددت الكلية على منع الطلاب من اصطحاب المحمول داخل اللجان أثناء أداء الامتحانات، وفى حالة اكتشاف اصطحاب الطالب لهاتفه المحمول داخل اللجنة يتم إخراجه من اللجنة، ويلغي امتحانه باعتباره أداة غش.
 
كما أكدت الكلية، أن استخدان سماعات الأذن للتليفون المحمول أثناء الامتحان يعد شروعا في الغش وعليه يطبق نص المادة 125 من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تقضي بأن كل طالب يرتكب غش في امتحان أو شروع فيه ويضبط في حالة تلبس، يتم إخراجه من اللجنة ويحرم من دخول امتحانات باقي المواد، واعتباره راسبا في جميع المواد، مع الإحالة لمجلس التأديب.

اخبار المحافظات

تربية رياضية طنطا

عميد تربية رياضية طنطا

امتحانات جامعة طنطا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة