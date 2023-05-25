الرئيس السيسي: حريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" الرئيس السيسى للمستثمرين والحكومة خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة: حريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات.

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- مجمع الكوارتز فرصة جيدة للاستثمار.. الـ700 مليون دولار اللى صرفناها على إنشاء المصنع سنستعيدها خلال 3 أو 4 سنوات.. والرئيس يدعو الشركة المنفذة للمصانع وإيطاليا للإسراع فى تنفيذ باقى المراحل

- الرئيس يلبى أمنية أحد ذوى الهمم.. «المصرية للتعدين»: المجمع امتداد لخطة التنمية الشاملة.. «الثروة المعدنية»: احتياطى الكوارتز فى منطقة السويقات 3.5 مليون طن.. وسفير روما: إيطاليا أول شريك تجارى لمصر



- أكرم القصاص يكتب: مجمع الكوارتز.. صناعة وفرص عمل وتحويل الخامات لثروات

- استكمال جلسات المحور المجتمعى للحوار .. الوطني المشاركون بجلسة لجنة التعليم يؤكدون: تطوير التعليم يبدأ بمشروع قومى.. القضية السكانية أخطر قضايا الحوار الوطنى وحلها يتطلب شجاعة - رئيس الوزراء: الدولة مستمرة فى دعم القطاع العقارى - «التعليم» تؤكد تأمين امتحانات الثانوية العامة والتصدى للغش