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الرئيس السيسي: حريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات.. غدا باليوم السابع

الخميس، 25 مايو 2023 07:00 م
الرئيس السيسي: حريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات.. غدا باليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" الرئيس السيسى للمستثمرين والحكومة خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة: حريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات.
 
 
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- مجمع الكوارتز فرصة جيدة للاستثمار.. الـ700 مليون دولار اللى صرفناها على إنشاء المصنع سنستعيدها خلال 3 أو 4 سنوات.. والرئيس يدعو الشركة المنفذة للمصانع وإيطاليا للإسراع فى تنفيذ باقى المراحل

 

- الرئيس يلبى أمنية أحد ذوى الهمم.. «المصرية للتعدين»: المجمع امتداد لخطة التنمية الشاملة.. «الثروة المعدنية»: احتياطى الكوارتز فى منطقة السويقات 3.5 مليون طن.. وسفير روما: إيطاليا أول شريك تجارى لمصر

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- استكمال جلسات المحور المجتمعى للحوار .. الوطني المشاركون بجلسة لجنة التعليم يؤكدون: تطوير التعليم يبدأ بمشروع قومى.. القضية السكانية أخطر قضايا الحوار الوطنى وحلها يتطلب شجاعة

- رئيس الوزراء: الدولة مستمرة فى دعم القطاع العقارى 

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