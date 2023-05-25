الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة الخميس، 25 مايو 2023 09:11 ص الرئيس السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة الرئيس السيسى مجمع مصانع إنتاج الكوارتز العين السخنة الرئيس السيسى في العين السخنة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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