الداخلية تلاحق تجار المخدرات بالقاهرة والمحافظات بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى - هاتف محمول) .

ونجحت الجهود في ضبط (عدد 10 أشخاص – لخمسة منهم معلومات جنائية) .. وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة وزنت " 7,580 كيلو جرام - مبلغ مالى- 8 هواتف محمولة – 102 قرص مؤثر- ميزان حساس)، وضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) ، وضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى –هاتف محمول) ، وضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية) .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول) .

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول) ، وضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى–2 هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين والآيس" - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالى– هاتف محمول – سلاح أبيض).

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى– هاتف محمول)، وضبط (عدد 3 أشخاص) بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية" لقيامهم بتروج المواد المخدرة.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – عدد 3000 قرص مؤثر - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)، وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – فرد خرطوش و"طلقة لذات العيار" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.