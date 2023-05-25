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الحكومة: نتوسع فى إنشاء المجازر النموذجيّة وصولا إلى 3 آلاف مجزر

الخميس، 25 مايو 2023 02:00 ص
الحكومة: نتوسع فى إنشاء المجازر النموذجيّة وصولا إلى 3 آلاف مجزر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتبت نورا فخرى

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أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إعطاء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 اهتمامًا باستكمال تنفيذ المشروع القومي لإحياء البتلو والمشروع القومي لمراكز تجميع الألبان والبالغة 130 مركزًا في عام 2023 ، منها 46 مركزا للتجميع يجري نهوها في نطاق المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة. 
 
وأشارت "السعيد" في تقريرها بشأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية التي ألقتها أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلي استهداف التوسع في إنشاء المجازر النموذجيّة لتَصِل إلى ثلاثة آلاف مجزر، واستكمال نظام ترقيم وتسجيل الحيوانات، وتفعيل دور صندوق التأمين على الماشية. 
 
يُشار إلي أن أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024 تتمثّل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030" التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي. 
 
يأتي ذلك فضلا عن مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، مثل تقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023. هذا بجانب تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، مثل التخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.
 

مجلس النواب

الحكومة

تجميع الالبان

حياة كريمة

اليوم السابع بلس



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