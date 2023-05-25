الجيزة تشن حملات ليلية مفاجئة على سوق المنيرة الرئيسى بإمبابة

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة حملات ليلية مفاجئة لرفع الإشغالات والتعديات والباعة المفترشين للطريق العام بسوق المنيرة الرئيسي بإمبابة بحي شمال الجيزة، وذلك في ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة كافة التعديات والمخالفات والتندات والأسقف المخالفة والحواجز الحديدية لتسهيل حركة المواطنين.

شهدت الحملات متابعة ميدانية من المحاسب ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمشرف على حي شمال وبالتعاون مع شرطة المرافق والإدارات المعنية (رخص المحلات والاشغالات والاعلانات والطب البيطري والأسواق).

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة شنت من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، يوم أمس الأربعاء، حملة مكبرة على قاعة مناسبات تحدث إزعاجا على مدار اليوم وتتسبب فى بعض المخالفات، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدداً من حالات الإشغال ومكبرات الصوت والسماعات الضخمة وغلق وتشميع القاعة، إلى جانب قطع المرافق عنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.