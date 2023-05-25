الجزائر تعلن تسجيل حالتى وفاة وخسائر مادية إثر التقلبات الجوية الأخيرة

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شهدت الجزائر تسجيل حالتى وفاة إثر التقلبات الجوية الأخيرة التى شهدتها معظم ولاياتها، فضلاً عن حدوث عدد من الخسائر المادية المتمثلة فى تلف وانهيار بعض المبان والبنايات والمرافق.

وبحسب بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، اليوم /الخميس/، تم تسجيل حالتى وفاة إثر التقلبات الجوية الأخيرة، وهما طفلة (7 سنوات) من ولاية قالمة (شمال شرقى الجزائر)، وطفل (9 سنوات) من ولاية تيبازة (بغربى العاصمة).



وأضاف البيان أن الطفلة كانت مفقودة ببلدية بوحشانة بولاية قالمة، وتم العثور على جثتها بعد أن جرفتها المياه على بعد 5 كيلومترات من مقر إقامتها، كما لقى الطفل مصرعه بولاية تيبازة متأثرا بإصابته بعد تعرض جدار ملعب مجاور له للانهيار.



كما تم تسجيل تضرر عدد من المنازل والبنايات والمرافق الحكومية ، لاسيما بعض الهياكل التربوية على إثر تسربات المياه وارتفاع منسوبها.

وفى سياق آخر، عادت حركة المرور بعدد من الولايات الجزائرية لطبيعتها بصورة جزئية عقب قيام قوات الحماية المدنية بالتدخل وسحب كميات المياه التى غمرت الطرق والمسالك المرورية.



كانت الجزائر قد شهدت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، سقوط أمطار غزيرة تسببت فى غلق العديد من الطرق بسبب ارتفاع منسوب المياه.