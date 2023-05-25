اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير العدل بإنشاء فرع توثيق بالإسكندرية

الخميس، 25 مايو 2023 11:20 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير العدل بإنشاء فرع توثيق بالإسكندرية المستشار عمر مروان وزير العدل - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير العدل 3143 لسنة 2023 م بإنشاء فرع توثيق مول العروبة بالإسكندرية و يكون مقره "داخل مقر المول 1 طريق برج العرب نهاية محور التعمير سيدى كرير بدائرة قسم شرطة برج العرب محافظة الإسكندرية .

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