التعليم العالى: لا يجوز للمقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية التحويل منها

بدأت أمانة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية فى قبول تحويل الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا لاستكمال الدراسة فى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية ، وبالتزامن مع بدء أعمال إعلان نتائج التحويل بعد فحص الأوراق والوثائق والتأكد من اعتماد الجامعة المحول منها الطالب بالمجلس الأعلى للجامعات يتساءل الطلاب عن إمكانية التحويل من الجامعات الخاصة والأهلية بعد قبولهم؟
وأكدت وزارة التعليم العالى أنه لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.
فيما تواصل أمانة مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية قبول تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ إلكترونيا حيث أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية قد خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه، وذلك لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى أول أكتوبر 2023، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.cpnu-admission.edu.eg/
وكان قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالى ، والمتحدث الرسمي للوزارة أن الطلاب الذين قدموا للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وتلقوا موافقة مبدئية بقبول التحويل، عليهم عدم التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي، تجنبًا لحدوث ازدواجية في البيانات، وتفاديًا لوجود أخطاء في تحويلهم.
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