اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 09:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى: لا يجوز للمقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية التحويل منها

الخميس، 25 مايو 2023 09:00 ص
التعليم العالى: لا يجوز للمقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية التحويل منها وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
بدأت أمانة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية فى قبول تحويل الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا لاستكمال الدراسة فى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية ، وبالتزامن مع بدء أعمال إعلان نتائج التحويل بعد فحص الأوراق والوثائق والتأكد من اعتماد الجامعة المحول منها الطالب بالمجلس الأعلى للجامعات يتساءل الطلاب عن إمكانية التحويل من الجامعات الخاصة والأهلية بعد قبولهم؟
 
وأكدت وزارة التعليم العالى أنه لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.
 
فيما تواصل أمانة مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية قبول تحويل الطلاب  المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ إلكترونيا حيث أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية قد خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه، وذلك لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى أول أكتوبر 2023، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.cpnu-admission.edu.eg/
 
وكان قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالى ، والمتحدث الرسمي للوزارة أن الطلاب الذين قدموا للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وتلقوا موافقة مبدئية بقبول التحويل، عليهم عدم التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي، تجنبًا لحدوث ازدواجية في البيانات، وتفاديًا لوجود أخطاء في تحويلهم.

 


الجامعات الخاصة

الجامعات الاهلية

اخبار مصر

الطلاب المصريين العائدين من السودان

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

استمرار قبول تحويل الطلاب العائدين من الخارج للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية

الأربعاء، 24 مايو 2023 03:30 ص

فتح باب التحويل للطلاب العائدين للجامعات الخاصة والأهلية.. التفاصيل

الجمعة، 19 مايو 2023 03:10 م

استمرار قبول تحويل الطلاب العائدين من الخارج للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية حتى أكتوبر 2023

الخميس، 18 مايو 2023 07:00 م

التعليم العالى توجه الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بسرعة التسجيل على الرابط المركزى للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية.. عادل عبد الغفار: حصر المتقدمين تمهيدا لإجراء مقاصة وامتحانات تحديد مستوى

الخميس، 18 مايو 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة