التعليم العالى: لا يجوز للمقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية التحويل منها

كتب محمد صبحى

بدأت أمانة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية فى قبول تحويل الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا لاستكمال الدراسة فى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية ، وبالتزامن مع بدء أعمال إعلان نتائج التحويل بعد فحص الأوراق والوثائق والتأكد من اعتماد الجامعة المحول منها الطالب بالمجلس الأعلى للجامعات يتساءل الطلاب عن إمكانية التحويل من الجامعات الخاصة والأهلية بعد قبولهم؟

وأكدت وزارة التعليم العالى أنه لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.